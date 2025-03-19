В Краснодаре подрядчика обяжут высадить новые деревья в сквере Гатова

Обновленный после реконструкции и благоустройства сквер имени Леонарда Гатова, который находится на пересечении улиц Стасова и Селезнева, открыли в декабре 2024 года.

Однако после завершения работ специалисты заметили, что часть деревьев, растущих на территории сквера, повреждены. Глава Краснодара Евгений Наумов поручил специалистам департамента городского хозяйства и ТЭК обследовать состояние деревьев, чтобы выяснить, сколько из них повреждены и нуждаются в замене.

Специалисты установили, что у некоторых деревьев повреждена корневая система. Власти Краснодара подготовили претензию в адрес подрядчика, который вел благоустройство, с требованием высадить новые деревья вместо испорченных.

«Недопустимо, чтобы при благоустройстве общественных территорий повреждались деревья. Нужно за такие факты жестко наказывать и впредь не допускать подобного», — отметил мэр краевой столицы Евгений Наумов.

Нежизнеспособные деревья уберут, выкорчуют пни и на этих местах высадят новые и молодые растения. Предполагается, что это будут саженцы сосен.

Сквер имени Л. Г. Гатова стал одним из победителей голосования 2023 года в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Он набрал наибольшее количество голосов во Всероссийском онлайн-голосовании по выбору территорий для благоустройства в 2024 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщает официальный интернет-портал администрации Краснодара.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на благоустройство сквера имени Гатова в Краснодаре выделили 112 млн рублей. В сквере обновили тротуары, установили новое освещение и провели озеленение. В завершении работ установили памятник основателю ТО «Премьера» Леонарду Гатову. Открытие сквера и памятника состоялось 12 декабря 2024 года.