На благоустройство сквера имени Гатова в Краснодаре выделили 112 млн рублей

Сквер имени Л. Г. Гатова победил в прошлогоднем голосовании по выбору территорий для благоустройства в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

Планы по обновлению общественных территорий обсудили 21 марта на очередном заседании Гордумы. Так, на благоустройство сквера Гатова направили почти 90 млн рублей из краевой казны, еще 22,5 млн рублей поступят из городского бюджета.

В сквере обновят тротуары, установят новое освещение и проведут озеленение. Также здесь появятся шахматные столы, тренажеры, детские, спортивные и воркаут-площадки. В завершении работ установят памятник основателю ТО «Премьера» Леонарду Гатову.

Кроме того, на совещании выделили 28,5 млн рублей на доблагоустройство нескольких зеленых зон. Работы в течение этого года проведут на улице Бульварное Кольцо, 5/1; в скверах «Прохладный», «Молодежный», «Детский», «Приозерный», имени 80-летия образования Краснодарского края; на Николаевском бульваре и бульваре имени Котлярова.

В рамках профильного нацпроекта в краевом центре привели в порядок 21 общественную территорию и 104 территории многоквартирных домов, сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

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