Сквер площадью более 1,3 га благоустроят в Курганинском районе по нацпроекту

Обновление общественной территории в центре поселка Высокого проводят в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

По словам врио главы краевого министерства ТЭК и ЖКХ Вячеслава Шапошника, сквер обретет свой новый облик уже осенью этого года. При обустройстве общественного пространства одной из важных задач стала его доступность для маломобильных граждан.

«На площади более 1,3 га появятся новые пешеходные дорожки и зоны активного отдыха — детские площадки и для занятий физкультурой детей и взрослых. Также обустроят места для настольных игр», — добавил Вячеслав Шапошник.

Кроме того, здесь появится памп-трек для любителей активного отдыха, а также установят малые архитектурные формы и новое освещение. По окончании основных строительных работ в сквере проведут озеленение, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», голосование за благоустройство территорий на Кубани продлится до 30 апреля. Отдать свой голос можно на сайте или через портал «Госуслуги».