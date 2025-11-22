Подростки избили сверстника и угрожали охране Немецкой деревни в Краснодаре

Конфликт с участием подростков на улице Баварской, 8 произошел вечером 20 ноября.

Как сообщили интернет-порталу «Кубань 24» очевидцы, молодые люди распивали алкоголь, нецензурно выражались на детской площадке. Они вступили в конфликт с другими сверстниками. Между подростками завязалась драка, в результате которой, по словам местных жителей, двое юношей получили травмы.

После драки охрана и очевидцы пытались задержать несовершеннолетних до приезда полиции. На опубликованных в сети кадрах двое подростков агрессивно разговаривают с жителями дома. Молодые люди также угрожают увольнением охраннику, который пытается не дать им сбежать.

После конфликта между подростками в полицию Краснодара обратилась мать пострадавшего подростка. Она сообщила, что ее несовершеннолетнего сына избили подростки в микрорайоне Немецкая деревня. В полиции начали проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

