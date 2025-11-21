Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

В Краснодаре задержали подростка, плюнувшего в спину полицейскому

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodare-zaderzhali-podrostka-plyunuvshego-v-spinu-politsejskomu
В Краснодаре задержали подростка, плюнувшего в спину полицейскому
Скриншот видео t.me/yug_24_ru

Видеозапись, на которой молодой человек идет за полицейским и плюет ему на куртку, распространилась в соцсетях 20 ноября.

Личность нарушителя установили полицейские. Выяснилось, что представителя власти оскорбил 15-летний подросток, его доставили в отдел полиции. Ранее юноша не состоял на профилактическом учете. Назвать полицейским причину своего поступка подросток не смог.

«Я не осознал, какие будут последствия после того, как плюнул в спину сотрудника полиции. Приношу искренние извинения за свой поступок», — ответил на вопрос правоохранителей подросток.

Проводится доследственная проверка, собранные материалы будут переданы в СУ СК России по Краснодарскому краю для принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Читайте также: полиция Анапы установила личности подростков, избивших девушку на камеру. Видеозапись с избиением 13-летней девочки распространилась в соцсетях. Полицейские установили личности и опросили девочек, на камеру избивших сверстницу. Ими оказались три школьницы в возрасте от 13 до 14 лет. 

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях