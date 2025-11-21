В Краснодаре задержали подростка, плюнувшего в спину полицейскому

Видеозапись, на которой молодой человек идет за полицейским и плюет ему на куртку, распространилась в соцсетях 20 ноября.

Личность нарушителя установили полицейские. Выяснилось, что представителя власти оскорбил 15-летний подросток, его доставили в отдел полиции. Ранее юноша не состоял на профилактическом учете. Назвать полицейским причину своего поступка подросток не смог.

«Я не осознал, какие будут последствия после того, как плюнул в спину сотрудника полиции. Приношу искренние извинения за свой поступок», — ответил на вопрос правоохранителей подросток.

Проводится доследственная проверка, собранные материалы будут переданы в СУ СК России по Краснодарскому краю для принятия процессуального решения, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

