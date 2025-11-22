СК возбудил дело после драки подростков на детской площадке в Краснодаре

Конфликт между несовершеннолетними молодыми людьми произошел на улице Баварской, 8 , вечером 20 ноября.

Молодые люди распивали алкоголь и нецензурно выражались на детской площадке. После этого они вступили в конфликт с другими сверстниками. В результате словесная перепалка переросла в драку, один из участников которой получил травмы.

После случившегося следственным отделом по Прикубанскому округу Краснодара возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении легкого вреда здоровью. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Для установления степени тяжести вреда, причиненного здоровью пострадавшего, назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», после драки охрана и очевидцы пытались задержать несовершеннолетних до приезда полиции. На опубликованных в сети кадрах двое подростков агрессивно разговаривают с жителями дома и угрожают увольнением охраннику.

В полицию Краснодара также обратилась мать пострадавшего подростка. В полиции начали проверку, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

