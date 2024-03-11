Подростка ударило током на крыше вагона грузового поезда на станции Крыловской
Инцидент произошел 11 марта на железнодорожной станции «Крыловская».
Сообщение о том, что на станции электротоком травмирован несовершеннолетний, поступило в дежурную часть линейного отдела полиции на станции Батайск. На место выехала следственно-оперативная группа транспортной полиции.
По предварительным данным, причиной трагедии стало нарушение правил безопасного поведения на объектах железнодорожного транспорта. Мальчик забрался на вагон в составе грузового поезда и получил удар электричеством от контактной сети. Пострадавший — 13-летний житель Крыловского района, его госпитализировали. Проводятся мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД Росси по СКФО.
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