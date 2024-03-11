СК завел дело после удара током школьника на крыше вагона в Краснодарском крае

Инцидент произошел 10 марта на железнодорожной станции в станице Крыловской.

Предварительно, 14-летний школьник забрался на крышу вагона грузового поезда и получил удар электрической дугой от контактной сети. Подросток получил серьезные травмы, его доставили в больницу в тяжелом состоянии.

По факту происшествия возбудили уголовное дело о нарушении правил безопасности эксплуатации ж/д транспорта по ч.1 ст. 263 УК РФ. Следователи устанавливают причины и обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба Западного МСУТ СК РФ.

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