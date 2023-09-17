Подростка убило током на грузовом поезде в Краснодаре

Трагедия произошла 16 сентября на 8 км железнодорожного пути станции Пашковская в Краснодаре.

Установлено, что 14-летний подросток хотел сократить путь через ж/д пути и на несанкционированном переходе взобрался на крышу вагона грузового состава.

Ребенок получил сильнейший удар током от электрической дуги контактной электросети. От этого подросток скончался на месте происшествия.

Следователи провели осмотр места происшествия, устанавливаются все обстоятельства произошедшего, сообщает Западное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России.

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