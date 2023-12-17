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Легковушка попала под грузовой поезд в Краснодаре, водитель погиб

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/legkovushka-popala-pod-gruzovoj-poezd-v-krasnodare-voditel-pogib
Легковушка попала под грузовой поезд в Краснодаре, водитель погиб
Фото freepik.com

Инцидент произошел 17 декабря в 2:58 на железнодорожном переезде между станциями Витаминный и Краснодар-1.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля. Поезд с рельсов не сошел, локомотивная бригада не пострадала, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

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