Легковушка попала под грузовой поезд в Краснодаре, водитель погиб

Инцидент произошел 17 декабря в 2:58 на железнодорожном переезде между станциями Витаминный и Краснодар-1.

По предварительным данным, водитель легкового автомобиля выехал на пути перед приближающимся грузовым поездом.

Машинист применил экстренное торможение, но избежать столкновения не удалось. В результате аварии погиб водитель легкового автомобиля. Поезд с рельсов не сошел, локомотивная бригада не пострадала, сообщает пресс-служба Северо-Кавказской железной дороги.

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