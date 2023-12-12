Поезд Санкт-Петербург — Адлер сбил двух пешеходов, погибла женщина

Несчастный случай произошел 12 декабря на 611 км станции «Крюково» в Московской области.

Известно, что пассажирский поезд сообщение Санкт-Петербург — Адлер наехал на двух людей, переходивших железнодорожные пути в неположенном месте. В результате происшествия погибла женщина. Второй пешеход — мужчина получил серьезные травмы, его госпитализировали.

На месте происшествия работали следователи. Правоохранители устанавливают все обстоятельства произошедшего и проводят доследственную проверку, сообщает пресс-служба Западное МСУТ СК России.

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