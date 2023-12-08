Поезд Владикавказ — Адлер протаранил машину на переезде, погибли два человека

ДТП с участием пассажирского поезда случилось 7 декабря в 20:15 в Северой Осетии на территории села Эльхотово.

Поезд Владикавказ — Адлер врезался в автомобиль ВАЗ-2106 на регулируемом железнодорожном переезде. В результате аварии погибли два человека, находившихся в машине. В поезде никто не пострадал.

На месте работали правоохранители и спасатели. Погибших извлекли из автомобиля, а машину убрали с железнодорожного пути. Уже в 21:44 пассажирский поезд продолжил движение в Краснодарский край. Задержки других поездов не произошло, сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Северная Осетия.

«Владикавказская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения требований законодательства о безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта», — сообщает пресс-служба Южной транспортной прокуратуры.

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