Хотел поскорее: водитель «Нивы» едва не попал под поезд на ж/д путях на Кубани

Инцидент произошел накануне в станице Старонижестеблиевской. В результате него никто не пострадал.

Очевидцы выложили в соцсетях видео, на котором видно, что водитель «Нивы» решил проехать через железнодорожные пути рядом с переездом, не дожидаясь поезда. Внедорожник застрял на путях перед едущим поездом, но водителю удалось выехать. Дежурному пришлось подать сигнал об остановке поезда, чтобы избежать трагедии.

Своими действиями водитель «Нивы» грубо нарушил правила дорожного движения. Полицейские установили его личность. Им оказался 31-летний житель Красноармейского района.

На нарушителя составили административный протокол. Ему грозит лишение водительских прав на срок от 3 до 6 месяцев и штраф 5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Краснодарскому краю.

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