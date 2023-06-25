Подразделения ЧВК «Вагнер» покидают территорию Воронежской области

Об этом 25 июня сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Заканчивается движение подразделений ЧВК «Вагнер» через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов. После окончательного разрешения ситуации мы снимем введенные ограничения. Об этом сообщим дополнительно, как и о мерах, которые примем для устранения и компенсации ущерба», — написал Гусев в соцсетях.

Он поблагодарил воронежцев «за выдержку, стойкость и разумность, а все силовые структуры и задействованные ведомства за слаженную работу и профессионализм».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», техника ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону повредила более 10 тыс. кв. метров дорог.

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