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Подразделения ЧВК «Вагнер» покидают территорию Воронежской области

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/podrazdeleniya-chvk-vagner-pokidayut-territoriyu-voronezhskoj-oblasti
Подразделения ЧВК «Вагнер» покидают территорию Воронежской области
Фото freepik.com

Об этом 25 июня сообщил губернатор Воронежской области Александр Гусев.

«Заканчивается движение подразделений ЧВК «Вагнер» через территорию Воронежской области. Оно проходит в штатном порядке и без эксцессов. После окончательного разрешения ситуации мы снимем введенные ограничения. Об этом сообщим дополнительно, как и о мерах, которые примем для устранения и компенсации ущерба», — написал Гусев в соцсетях.

Он поблагодарил воронежцев «за выдержку, стойкость и разумность, а все силовые структуры и задействованные ведомства за слаженную работу и профессионализм».

Как писал интернет-портал «Кубань 24», техника ЧВК «Вагнер» в Ростове-на-Дону повредила более 10 тыс. кв. метров дорог.

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