Подозреваемого в покушении на убийство в ЖК Новороссийска взяли под стражу

Инцидент произошел 18 марта в квартире на Мысхакском шоссе.

Подозреваемому в покушении на убийство знакомой 37-летнему мужчине 20 марта предъявили обвинение и заключили под стражу.

В ходе допроса мужчина рассказал об обстоятельствах преступления. Он признал вину. Расследование продолжается. Назначена судебно-медицинская экспертиза, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», окровавленной женщине помогли жители многоэтажного дома. Вызвавшие медиков очевидцы сначала подумали, что преступление произошло в лифте. Выяснилось, что 37-летний мужчина и его 44-летняя знакомая были вместе в одной из квартир. По какой-то причине у них произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил подругу ножом в шею, а также ногой в живот и чайником по голове. Женщина оказала сопротивление и сумела вырваться из квартиры. Соседи вызвали скорую помощь, пострадавшую доставили в больницу.