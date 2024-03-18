Мужчина пытался зарезать девушку в лифте одного из ЖК в Новороссийске
Происшествия
18.03.2024 17:56
Днем 18 марта в лифте многоэтажного дома на Мысхакском шоссе жители обнаружили окровавленную девушку.
Очевидцы вызвали скорую помощь, девушку забрали в больницу. По предварительным данным, мужчина в лифте порезал ее ножом.
Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в предполагаемом покушении на убийство.
«Подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления задержан сотрудниками уголовного розыска новороссийской полиции по горячим следам. Материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — сообщает пресс-служба Управления МВД России по Новороссийску.
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