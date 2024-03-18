Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Мужчина пытался зарезать девушку в лифте одного из ЖК в Новороссийске

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/muzhchina-pytalsya-zarezat-devushku-v-lifte-odnogo-iz-zhk-v-novorossijske
Мужчина пытался зарезать девушку в лифте одного из ЖК в Новороссийске
Фото t.me/chp_krd

Днем 18 марта в лифте многоэтажного дома на Мысхакском шоссе жители обнаружили окровавленную девушку.

Очевидцы вызвали скорую помощь, девушку забрали в больницу. По предварительным данным, мужчина в лифте порезал ее ножом.

Полицейские по горячим следам задержали подозреваемого в предполагаемом покушении на убийство.

«Подозреваемый в совершении особо тяжкого преступления задержан сотрудниками уголовного розыска новороссийской полиции по горячим следам. Материалы проверки будут переданы в следственные органы для принятия процессуального решения», — сообщает пресс-служба Управления МВД России по Новороссийску.

Читайте также: в Краснодарском крае пьяный мужчина из ревности зарезал соседа по даче и сам вызвал полицию.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Прямой эфир
Мы в соцсетях