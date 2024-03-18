В СК рассказали подробности покушения на убийство в ЖК Новороссийска

Возбуждено уголовное дело в отношении жителя Новороссийска, который подозревается в попытке зарезать знакомую.

По данным следствия, утром 18 марта 37-летний мужчина и его 44-летняя знакомая были вместе в одной из квартир дома на улице Мысхакское шоссе. По какой-то причине у них произошел конфликт, в ходе которого мужчина ударил подругу ножом в шею, а также ногой в живот и чайником по голове.

Женщина оказала сопротивление, смогла вырваться из квартиры и позвать на помощь. Жильцы дома вызвали скорую помощь, пострадавшую доставили в больницу.

Мужчина после содеянного попытался скрыться, но был задержан по горячим следам.

Следователь начал допрашивать подозреваемого, проводится сбор доказательств и показаний. В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение и заключат под стражу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», окровавленной женщине помогли жители многоэтажного дома. Вызвавшие медиков очевидцы сначала подумали, что преступление произошло в лифте.