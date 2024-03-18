Пьяный мужчина из ревности зарезал соседа по даче и сам вызвал полицию на Кубани

Убийство произошло в ночь на 13 марта на улице 50 лет ВЛКСМ в станице Ставропольской Северского района.

По данным следствия, у 64-летний мужчина и его 63-летний знакомый были соседями по даче. В ночь на 13 марта товарищи были в дачном доме у 64-летнего мужчины и распивали спиртные напитки.

Приятели поссорились на почве ревности — гость приревновал свою супругу к хозяину дома. В ходе конфликта хозяин ударил гостя ножом в шею, убив его. После этого он сам вызвал скорую помощь и полицию.

На допросе подозреваемый во всем признался и рассказал об обстоятельствах произошедшего. В ближайшее время ему предъявят обвинение и изберут меру пресечения. Расследование продолжается, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

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