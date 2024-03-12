В суд ушло дело женщины, убившей сожителя в Краснодаре

Убийство произошло в ночь на 20 декабря 2023 года в одном из домов на улице Бородина краевого центра.

Расследование уголовного дела в отношении 34-летней женщины об убийстве завершили. Вину она признала в полном объеме. На время следствия подозреваемую заключили под стражу.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к женщине и ее 47-летнему сожителю в гости пришел знакомый, с которым пара села выпивать. В какой-то момент гость начал приставать к женщине, из-за чего та поссорилась с хозяином дома. В ходе ссоры женщина четыре раза ударила сожителя кухонным ножом в грудь и живот. От полученных травм мужчина скончался на месте.