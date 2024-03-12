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В суд ушло дело женщины, убившей сожителя в Краснодаре

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sud-ushlo-delo-zhenshhiny-ubivshej-sozhitelya-v-krasnodare
В суд ушло дело женщины, убившей сожителя в Краснодаре
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Убийство произошло в ночь на 20 декабря 2023 года в одном из домов на улице Бородина краевого центра.

Расследование уголовного дела в отношении 34-летней женщины об убийстве завершили. Вину она признала в полном объеме. На время следствия подозреваемую заключили под стражу.

Следствие собрало достаточную доказательную базу, уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением передали в суд для рассмотрения по существу, сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», к женщине и ее 47-летнему сожителю в гости пришел знакомый, с которым пара села выпивать. В какой-то момент гость начал приставать к женщине, из-за чего та поссорилась с хозяином дома. В ходе ссоры женщина четыре раза ударила сожителя кухонным ножом в грудь и живот. От полученных травм мужчина скончался на месте.

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