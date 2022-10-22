Под обстрелами в Белгородской области погибли два мирных жителя

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Об этом сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков со ссылкой на подтвержденные данные МЧС. Днем 22 октября город Шебекино был атакован ВСУ из минометов и артиллерией.

В результате попадания снарядов почти 15 тыс. человек сейчас отключены от электроэнергии. На устранение последствий и переподключение потребуется 5-6 часов, написал губернатор в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», удар ВСУ попал по автобусной остановке возле центрального рынка, загорелся рядом стоящий магазин. МЧС по смс-рассылке попросило жителей спуститься в подвалы и не выходить на улицу. Сообщалось об 11 пострадавших, четверо из которых в тяжелом состоянии.