В Белгородской области пять мирных жителей получили ранения при обстреле ВСУ

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Об очередном обстреле ВСУ 22 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадали гражданские объекты города Шебекино.

По словам очевидцев, удар попал по автобусной остановке возле центрального рынка, загорелся рядом стоящий магазин.

«Увидел дым в районе Шебекино. Сразу же получил информацию, что идет обстрел города Шебекино. Пострадали гражданские объекты. По предварительным данным пять мирных жителей ранены. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана», — написал Вячеслав Гладков в Telegram.

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