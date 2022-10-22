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В Белгородской области пять мирных жителей получили ранения при обстреле ВСУ

Происшествия
22.10.2022 13:20
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-belgorodskoj-oblasti-pyat-mirnyh-zhitelej-poluchili-raneniya-pri-obstrele-vsu
В Белгородской области пять мирных жителей получили ранения при обстреле ВСУ
Фото t.me/izvestia

Об очередном обстреле ВСУ 22 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Пострадали гражданские объекты города Шебекино.

По словам очевидцев, удар попал по автобусной остановке возле центрального рынка, загорелся рядом стоящий магазин.

«Увидел дым в районе Шебекино. Сразу же получил информацию, что идет обстрел города Шебекино. Пострадали гражданские объекты. По предварительным данным пять мирных жителей ранены. Вся необходимая медицинская помощь будет оказана», — написал Вячеслав Гладков в Telegram.

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