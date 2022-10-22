В Курской и Белгородской областях продлили «желтый» уровень террористической опасности
Общество
22.10.2022 09:28
Утром 22 октября главы регионов Роман Старовойт и Вячеслав Гладков продлили на своих территориях «желтый» уровень террористической опасности еще до 6 ноября.
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков также продлил постановление о запрете запуска петард, фейерверков и салютов, сообщил он в Telegram.
Глава Курской области Роман Старовойт призвал жителей быть бдительными.
«О подозрительных гражданах, оставленных предметах и беспилотных летательных аппаратах сообщайте по номеру 112. Ни в коем случае не трогайте неразорвавшиеся боеприпасы!» — написал он в Telegram.
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