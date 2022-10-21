В Белгороде и приграничных районах компаниям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку
Об этом 21 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после заседания Оперативного штаба. Он заявил, что меры по охране важных объектов будут усилены.
«Собственникам предприятий на приграничных территориях и территории города Белгорода рекомендовано разработать и утвердить гибкие графики работы, а также рассмотреть возможность перевода на дистанционную работу, если позволяет структура производственного процесса», — написал Гладков в Telegram.
Каникулы в школах Белгородской области продлили еще на одну неделю. После окончания каникул до 1 декабря в девяти приграничных муниципалитетах, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе учащиеся школ и колледжей продолжат обучение дистанционно. В детских садах этих муниципалитетов будут работать дежурные группы.
Вузам Белгородской области также рекомендовали до 1 декабря ввести дистанционное обучение.
Кроме того, часть жителей Белгородской области с приграничных территорий временно переселят. Московская область готова в одном из своих санаториев разместить 500 белгородцев. Проживание и питание будет бесплатным. По словам Гладкова, для временного переселения граждан власти региона готовы предоставить транспорт, а после стабилизации ситуации доставить их обратно.
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