В Белгороде и приграничных районах компаниям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку

Кадр из видео t.me/vvgladkov

Об этом 21 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после заседания Оперативного штаба. Он заявил, что меры по охране важных объектов будут усилены.

«Собственникам предприятий на приграничных территориях и территории города Белгорода рекомендовано разработать и утвердить гибкие графики работы, а также рассмотреть возможность перевода на дистанционную работу, если позволяет структура производственного процесса», — написал Гладков в Telegram.

Каникулы в школах Белгородской области продлили еще на одну неделю. После окончания каникул до 1 декабря в девяти приграничных муниципалитетах, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе учащиеся школ и колледжей продолжат обучение дистанционно. В детских садах этих муниципалитетов будут работать дежурные группы.

Вузам Белгородской области также рекомендовали до 1 декабря ввести дистанционное обучение.

Кроме того, часть жителей Белгородской области с приграничных территорий временно переселят. Московская область готова в одном из своих санаториев разместить 500 белгородцев. Проживание и питание будет бесплатным. По словам Гладкова, для временного переселения граждан власти региона готовы предоставить транспорт, а после стабилизации ситуации доставить их обратно.

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