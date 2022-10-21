Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Белгороде и приграничных районах компаниям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку

Общество
21.10.2022 20:34
Ссылка https://kuban24.tv/item/prigranichnym-predpriyatiyam-belgorodskoj-oblasti-rekomendovali-perevesti-sotrudnikov-na-udalenku
В Белгороде и приграничных районах компаниям рекомендовали перевести сотрудников на удаленку
Кадр из видео t.me/vvgladkov

Об этом 21 октября сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков после заседания Оперативного штаба. Он заявил, что меры по охране важных объектов будут усилены.

«Собственникам предприятий на приграничных территориях и территории города Белгорода рекомендовано разработать и утвердить гибкие графики работы, а также рассмотреть возможность перевода на дистанционную работу, если позволяет структура производственного процесса», — написал Гладков в Telegram.

Каникулы в школах Белгородской области продлили еще на одну неделю. После окончания каникул до 1 декабря в девяти приграничных муниципалитетах, а также в Белгороде и Яковлевском городском округе учащиеся школ и колледжей продолжат обучение дистанционно. В детских садах этих муниципалитетов будут работать дежурные группы.

Вузам Белгородской области также рекомендовали до 1 декабря ввести дистанционное обучение.

Кроме того, часть жителей Белгородской области с приграничных территорий временно переселят. Московская область готова в одном из своих санаториев разместить 500 белгородцев. Проживание и питание будет бесплатным. По словам Гладкова, для временного переселения граждан власти региона готовы предоставить транспорт, а после стабилизации ситуации доставить их обратно.

Читайте также: Кондратьев заявил, что оснований для введения каких-либо ограничений на Кубани из-за введения среднего уровня реагирования нет.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
В одной из школ Геленджика детей напугали внезапные учения со стрельбой из автоматов
В одной из школ Геленджика детей напугали внезапные учения со стрельбой из автоматов
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Путин ввел в Краснодарском крае средний уровень реагирования
Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования
Сергей Алтухов прокомментировал введение на Кубани среднего уровня реагирования
В Краснодарском крае приставы арестовали частный самолет стоимостью 40 млн рублей
В Краснодарском крае приставы арестовали частный самолет стоимостью 40 млн рублей
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Что такое средний уровень реагирования, введенный в Краснодарском крае?
  2. В Росгвардии начали служебную проверку после тренировки в школе Геленджика
  3. Кубанское казачество — 326 лет на службе России
  4. Шины лопнули, колесо сломалось: фуру на трамвайные пути в Краснодаре «завел» навигатор
  5. МЧС предупредило о нагонной волне в Азовском море
  6. Украйние меры: почему Россия не стала терпеть ненависть как национальную идею Украины
Реклама Закрыть
Прямой эфир
Мы в соцсетях