Число пострадавших при обстреле ВСУ в Белгородской области увеличилось до 11, четверо в тяжелом состоянии

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Количество пострадавших при обстреле гражданских объектов в городе Шебекино 22 октября уточнил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

МЧС по смс-рассылке попросило жителей собрать личные вещи, спуститься в подвал или укрытие и не выходить на улицу.

«Уточнение по пострадавшим: одиннадцать человек, 4 из них в тяжелом состоянии. Все доставлены в районную центральную больницу. Вся необходимая медицинская помощь оказывается», — написал губернатор в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», удар ВСУ попал по автобусной остановке возле центрального рынка, загорелся рядом стоящий магазин.