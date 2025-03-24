Под Краснодаром потушили загоревшиеся на площади 5 тыс. кв. м траву и мусор

Сообщение о возгорании на территории Елизаветинского участкового лесничества Краснодарского лесничества поступило в Краевой лесопожарный центр 24 марта около 16:00.

На место выехала лесопожарная бригада Каневского филиала. Специалисты обнаружили возгорание площадью около 0,2 га и приступили к тушению.

В 19:30 работникам лесопожарного центра удалось локализовать лесной пожар на примерной площади 0,5 га. В 19:50 лесной пожар ликвидировали на той же площади, сообщает Краевой лесопожарный центр в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», сообщение о возгорании травы на улице Яна Полуяна в станице Елизаветинской поступило диспетчеру Краснодарского пожарно-спасательного гарнизона 24 марта в 16:24. Пожарные прибыли на место и установили, что загорелись трава и мусор на площади 1,8 тыс. кв. м.

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