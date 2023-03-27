Почти до 80 автомобилей увеличилась очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае

За минувшие сутки паромы перевезли в Крым 255 автомобилей и 305 пассажиров.

С утра 27 марта на парковке в поселке Ильич в Темрюкском районе очереди на погрузку на паромы ждут 77 большегрузов. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска на паромы.

С 9 октября 2022 года через Керченский пролив в обе стороны перевезли более 113,1 тыс. пассажиров, 90,1 тыс. машин и 11,3 тыс. вагонов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24 марта на в очереди на Керченскую переправу в Краснодарском крае стояли более 90 машин. К 26 марта очередь уменьшилась до 61 машины.