Почти до 80 автомобилей увеличилась очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае
Общество
27.03.2023 10:05
За минувшие сутки паромы перевезли в Крым 255 автомобилей и 305 пассажиров.
С утра 27 марта на парковке в поселке Ильич в Темрюкском районе очереди на погрузку на паромы ждут 77 большегрузов. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска на паромы.
С 9 октября 2022 года через Керченский пролив в обе стороны перевезли более 113,1 тыс. пассажиров, 90,1 тыс. машин и 11,3 тыс. вагонов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24 марта на в очереди на Керченскую переправу в Краснодарском крае стояли более 90 машин. К 26 марта очередь уменьшилась до 61 машины.
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