До 91 автомобиля увеличилась очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае
Общество
24.03.2023 09:47
С утра 24 марта на парковке в поселке Ильич в Темрюкском районе находится 91 грузовик.
Сейчас Керченская переправа работает в штатном режиме. За минувшие сутки два парома — «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 257 машин и 258 пассажиров. Приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы.
С 9 октября через Керченский пролив в обе стороны перевезли более 110,1 тыс. пассажиров, 87,5 тыс. машин и 10,9 тыс. ж/д вагонов, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 23 марта в очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края стояли 26 машин.
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