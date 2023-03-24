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До 91 автомобиля увеличилась очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-91-avtomobilya-uvelichilas-ochered-na-kerchenskuyu-perepravu-v-krasnodarskom-krae
До 91 автомобиля увеличилась очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С утра 24 марта на парковке в поселке Ильич в Темрюкском районе находится 91 грузовик.

Сейчас Керченская переправа работает в штатном режиме. За минувшие сутки два парома — «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 257 машин и 258 пассажиров. Приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы.

С 9 октября через Керченский пролив в обе стороны перевезли более 110,1 тыс. пассажиров, 87,5 тыс. машин и 10,9 тыс. ж/д вагонов, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 23 марта в очереди на Керченскую переправу со стороны Краснодарского края стояли 26 машин.

Читайте также: прерванную из-за тумана работу Керченской паромной переправы 24 марта возобновили.

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