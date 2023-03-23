В очереди на Керченскую переправу на Кубани стоят 26 машин
Общество
23.03.2023 12:56
На Керченской переправе работают три парома. За прошедшие сутки паромы «Керченский-2», «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 276 машин и 321 пассажира.
С утра 23 марта на парковке в поселке Ильич в Темрюкском районе стоят 26 автомобилей. Водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости, которые приезжают на парковку, выдают пропуска для погрузки на паромы.
С 9 октября через Керченский пролив в обе стороны перевезли в общей сложности более 110 тыс. пассажиров, 87,5 тыс. машин и более 10,9 тыс. вагонов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: до 80 машин 19 марта увеличилась очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае.
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