До 80 машин увеличилась очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае
Общество
19.03.2023 16:22
В Керченском проливе 19 марта работают 3 парома. За прошедшие сутки они перевезли в Крым 229 автомобилей и 265 пассажиров.
На накопительной парковке в поселке Ильич с утра 7 марта в очереди на погрузку на паром ждут 80 грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости. Остальные накопительные площадки вывели в резерв. Для водителей работает столовая и пункт обогрева, а также дежурят волонтеры.
Всего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли почти 107 тыс. пассажиров, 84 тыс. машин и свыше 10,3 тыс. ж/д вагонов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Читайте также: очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае 7 марта сократилась до 31 машины.
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