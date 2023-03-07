Очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае сократилась до 31 машины

В Керченском проливе 7 марта работают четыре парома. За прошедшие сутки они перевезли в Крым 302 автомобиля и 352 пассажира.

На накопительной парковке в поселке Ильич с утра 7 марта в очереди на погрузку на паром ждут 31 грузовик с продуктами и товарами первой необходимости. Остальные накопительные площадки вывели в резерв. Для водителей работает полевая кухня и пункт обогрева. Волонтеры оказывают водителям помощь на парковке.

Всего с начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли более 98,5 тыс. пассажиров, 77,3 тыс. машин и свыше 8,9 тыс. ж/д вагонов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 6 марта очередь на Керченскую переправу уменьшилась до 98 машин.