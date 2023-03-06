До 98 машин уменьшилась очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае
Общество
06.03.2023 10:42
В Керченском проливе 6 марта работают 4 парома. За прошедшие сутки паромы перевезли в Крым 287 автомобилей и 326 пассажиров.
На накопительной парковке в поселке Ильич с утра 6 марта в очереди на погрузку на паром ждут 98 грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости. Остальные накопительные площадки вывели в резерв.
С 9 октября через Керченский пролив в обе стороны перевезли более 96,9 тыс. пассажиров, 75,8 тыс. автомобилей и более 8,7 тыс. ж/д вагонов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 4 марта в очереди на Керченской переправе стояли 208 машин. На следующий день очередь сократилась до 139 грузовиков.
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