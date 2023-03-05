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Очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае сократилась за сутки до 139 машин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/ochered-na-kerchenskuyu-perepravu-v-krasnodarskom-krae-sokratilas-za-sutki-do-139-mashin
Очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае сократилась за сутки до 139 машин
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На Керченской переправе сейчас работают 4 парома.

За сутки паромы «Ейск», «Лаврентий», «Мария» и «Керченский-2» перевезли в Крым 259 автомобилей и 321 пассажира. С утра 5 марта в очереди на Керченскую переправу на накопительной парковке в поселке Ильич находятся 139 грузовиков. Остальные накопительные площадки вывели в резерв.

С 9 октября через Керченский пролив в обе стороны перевезли более 96,9 тыс. пассажиров и 75,8 тыс. автомобилей, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 4 марта в очереди на Керченской переправе стояли 208 машин.

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