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В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу находятся 208 машин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-ocheredi-na-kerchenskuyu-perepravu-nahodyatsya-208-mashin
В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу находятся 208 машин
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

За сутки четыре парома  перевезли через пролив в Крым 284 автомобиля и 351 пассажира.

В настоящее время в очереди переправу стоят 208 автомобилей. Основную часть составляют грузовики с продуктами и вещами первой необходимости. Машины ожидают очереди на переправу на накопительной стоянке в поселке Ильич. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы, организовано дежурство волонтеров, работают столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные парковки находятся в резерве.

С ночи на 9 октября через пролив в обе стороны паромы переправили свыше 96 тыс. пассажиров, 75,2 тыс. автомобилей и больше 8,6 тыс. ж/д вагонов.

На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской переправе. Проехать по региону и переправиться на паромах разрешается грузовикам с приоритетными грузами. К ним относятся продукты и товары первой необходимости, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: 3 марта очереди на Керческую переправу в Краснодарском крае находились 286 автомобилей.

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