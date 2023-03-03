В очереди на Керческую переправу в Краснодарском крае стоят 286 машин

За сутки четыре парома переправили через Керченский пролив 190 машин и 283 пассажира.

В настоящее время на накопительной стоянке в поселке Ильич находятся 286 автомобилей. Основную часть составляют грузовики с продуктами и товарами первой необходимости. Водителям выдают пропуска для погрузки на паромы. Организовано дежурство волонтеров, работают столовая и пункт обогрева. Остальные накопительные площадки находятся в резерве.

Всего с начала работы Керченской переправы через пролив в обе стороны перевезли свыше 94,6 тыс. пассажиров, 73,9 тыс. машин и более 8,4 тыс. ж/д вагонов.

На Кубани продолжают действовать ограничения и правила проезда грузовиков к Керченской переправе. Проехать по краю и переправиться в Крым на паромах разрешено большегрузам с приоритетными грузами. К ним относятся продукты и товары первой необходимости, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 2 марта в очереди на Керченскую переправу находились 264 машин.