До 264 машин увеличилась очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае
Общество
02.03.2023 13:39
На Керченской переправе сейчас работают четыре парома.
За прошедшие сутки паромы «Керченский-2», «Ейск», «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 163 автомобиля и 194 пассажира. С утра 2 марта в очереди на Керченскую переправу находятся 264 автомобиля. В основном это грузовики с продуктами и товарами первой необходимости.
Все автомобили находятся на накопительной парковке в поселке Ильич в Темрюкском районе. Остальные накопительные площадки вывели в резерв.
С 9 октября через пролив в обе стороны перевезли более 94,6 тыс. пассажиров и 73,9 тыс. грузовиков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 1 марта в очереди на Керченскую переправу стояли 90 машин.
Популярные новости
- В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
- Десятки мертвых чаек обнаружили местные жители в Новороссийске
- В Анапе наемный работник поджег иномарку нанимателя из-за того, что ему мало заплатили за ремонт
- СК выясняет обстоятельства атаки украинскими беспилотниками объектов на Кубани и в Адыгее
- В России предложили изменить правила размещения камер контроля скорости на дорогах
- Из-за короткого замыкания из детского сада в Крымске эвакуировали 10 детей и 5 воспитателей