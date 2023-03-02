Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

До 264 машин увеличилась очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-264-mashin-uvelichilas-ochered-na-kerchenskuyu-perepravu-v-krasnodarskom-krae
До 264 машин увеличилась очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На Керченской переправе сейчас работают четыре парома.

За прошедшие сутки паромы «Керченский-2», «Ейск», «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 163 автомобиля и 194 пассажира. С утра 2 марта в очереди на Керченскую переправу находятся 264 автомобиля. В основном это грузовики с продуктами и товарами первой необходимости.

Все автомобили находятся на накопительной парковке в поселке Ильич в Темрюкском районе. Остальные накопительные площадки вывели в резерв.

С 9 октября через пролив в обе стороны перевезли более 94,6 тыс. пассажиров и 73,9 тыс. грузовиков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 1 марта в очереди на Керченскую переправу стояли 90 машин.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
В России изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением
В России изменились правила проезда по перекресткам с круговым движением
В Сочи лишили полномочий судью Валерия Слука
В Сочи лишили полномочий судью Валерия Слука
Реформы ПДД: в России с 1 марта введут новые дорожные знаки
Реформы ПДД: в России с 1 марта введут новые дорожные знаки
Ресторан у Моста Поцелуев загорелся в Краснодаре
Ресторан у Моста Поцелуев загорелся в Краснодаре
На нефтебазе в Туапсе произошел крупный пожар
На нефтебазе в Туапсе произошел крупный пожар
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В соцсетях опубликовали подробную схему японского сада в парке «Краснодар»
  2. Десятки мертвых чаек обнаружили местные жители в Новороссийске
  3. В Анапе наемный работник поджег иномарку нанимателя из-за того, что ему мало заплатили за ремонт
  4. СК выясняет обстоятельства атаки украинскими беспилотниками объектов на Кубани и в Адыгее
  5. В России предложили изменить правила размещения камер контроля скорости на дорогах
  6. Из-за короткого замыкания из детского сада в Крымске эвакуировали 10 детей и 5 воспитателей
Прямой эфир
Мы в соцсетях