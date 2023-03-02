До 264 машин увеличилась очередь на Керченскую переправу в Краснодарском крае

На Керченской переправе сейчас работают четыре парома.

За прошедшие сутки паромы «Керченский-2», «Ейск», «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 163 автомобиля и 194 пассажира. С утра 2 марта в очереди на Керченскую переправу находятся 264 автомобиля. В основном это грузовики с продуктами и товарами первой необходимости.

Все автомобили находятся на накопительной парковке в поселке Ильич в Темрюкском районе. Остальные накопительные площадки вывели в резерв.

С 9 октября через пролив в обе стороны перевезли более 94,6 тыс. пассажиров и 73,9 тыс. грузовиков, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 1 марта в очереди на Керченскую переправу стояли 90 машин.