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В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу стоят 90 машин

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-v-ocheredi-na-kerchenskuyu-perepravu-stoyat-90-mashin
В Краснодарском крае в очереди на Керченскую переправу стоят 90 машин
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

За сутки паромы «Керченский-2», «Ейск», «Лаврентий» и «Мария» перевезли в Крым 289 автомобилей и 328 пассажиров.

С утра 1 марта в очереди на Керченскую переправу ожидают 90 машин. Автомобили находятся на накопительной парковке в поселке Ильич в Темрюкском районе. В основном это грузовики с продуктами питания и товарами первой необходимости. Остальные накопительные площадки вывели в резерв.

С начала работы Керченской паромной переправы через пролив в обе стороны перевезли более 94 тыс. пассажиров, 73,4 тыс. автомобилей и 8,4 тыс. железнодорожных вагонов, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

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