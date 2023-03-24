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Прерванную из-за тумана работу Керченской паромной переправы 24 марта возобновили

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/vozobnovili-rabotu-kerchenskoj-paromnoj-perepravy-prervannuyu-iz-za-tumana
Прерванную из-за тумана работу Керченской паромной переправы 24 марта возобновили
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об этом сообщили 24 марта в ГУ МЧС России по Республике Крым.

По состоянию на 5:00 движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о временной приостановке работы паромов сообщили в МЧС по Республике Крым 23 марта в 21:36. Причиной стало ухудшение погодных условий — в Керченском проливе сгустился туман.

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