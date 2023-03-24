Прерванную из-за тумана работу Керченской паромной переправы 24 марта возобновили
Общество
24.03.2023 09:23
Об этом сообщили 24 марта в ГУ МЧС России по Республике Крым.
По состоянию на 5:00 движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», о временной приостановке работы паромов сообщили в МЧС по Республике Крым 23 марта в 21:36. Причиной стало ухудшение погодных условий — в Керченском проливе сгустился туман.
Популярные новости
- Сильные дожди и подъем уровня рек ожидаются в Краснодарском крае
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- 14 детей пострадали из-за распыленного в школьном туалете перцового газа в Гулькевичском районе
- В Туапсинском районе девочка выпала с третьего этажа школы из-за тройки в четверти
- Японский сад в парке «Краснодар» не открыли, несмотря на прогнозы в соцсетях
- Кондратьев поручил найти способ возить мусор на полигон в объезд станицы Полтавской