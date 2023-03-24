Прерванную из-за тумана работу Керченской паромной переправы 24 марта возобновили

Об этом сообщили 24 марта в ГУ МЧС России по Республике Крым.

По состоянию на 5:00 движение паромов на Керченской паромной переправе осуществляется в штатном режиме, сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», о временной приостановке работы паромов сообщили в МЧС по Республике Крым 23 марта в 21:36. Причиной стало ухудшение погодных условий — в Керченском проливе сгустился туман.