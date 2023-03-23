Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за тумана

О временной приостановке работы паромов сообщили в МЧС по Республике Крым 23 марта в 21:36.

Причиной стало ухудшение погодных условий в Керченском проливе.

«По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым в Тelegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 23 марта в очереди на Керченскую переправу на парковке в поселке Ильич в Темрюкском районе находились 26 автомобилей.