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Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за тумана

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/rabotu-kerchenskoj-paromnoj-perepravy-priostanovili-iz-za-tumana
Работу Керченской паромной переправы приостановили из-за тумана
Фото пресс-службы Минтранса РФ

О временной приостановке работы паромов сообщили в МЧС по Республике Крым 23 марта в 21:36.

Причиной стало ухудшение погодных условий в Керченском проливе.

«По информации Керченского морского порта в связи с ухудшением погодных условий (туман) работа Керченской паромной переправы временно приостановлена», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Республике Крым в Тelegram.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 23 марта в очереди на Керченскую переправу на парковке в поселке Ильич в Темрюкском районе находились 26 автомобилей.

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