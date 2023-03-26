До 61 автомобиля сократилась очередь на Керченской переправе в Краснодарском крае
Общество
26.03.2023 12:35
В Керченском проливе работают два парома — «Лаврентий» и «Мария». За прошедшие сутки они перевезли в Крым 243 машины и 284 пассажира.
С утра 26 марта на парковке в поселке Ильич в Темрюкском районе очереди на погрузку на паром ожидает 61 автомобиль. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы.
Всего с 9 октября 2022 года через пролив в обе стороны перевезли более 112,2 тыс. пассажиров, 89,4 тыс. машин и 11,2 тыс. вагонов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24 марта на в очереди на Керченскую переправу в Краснодарском крае стояли более 90 машин.
Популярные новости
- Путешественник Федор Конюхов установил мировой рекорд во время полета на воздушном шаре
- Куда сдать стекло, макулатуру и батарейки в Краснодаре
- Женщина, обвиняемая в убийстве 5-летнего сына в Краснодаре, отказалась давать показания
- Синоптики продлили до 28 марта предупреждение о лавиноопасности в горах Краснодарского края
- Активисты выступили против концерта Ани Лорак в Краснодаре
- Подразделение по борьбе с беспилотниками создали в полиции Краснодарского края