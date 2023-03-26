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До 61 автомобиля сократилась очередь на Керченской переправе в Краснодарском крае

Общество
Ссылка https://kuban24.tv/item/do-61-avtomobilya-sokratilas-ochered-na-kerchenskoj-pereprave-v-krasnodarskom-krae
До 61 автомобиля сократилась очередь на Керченской переправе в Краснодарском крае
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

В Керченском проливе работают два парома — «Лаврентий» и «Мария». За прошедшие сутки они перевезли в Крым 243 машины и 284 пассажира.

С утра 26 марта на парковке в поселке Ильич в Темрюкском районе очереди на погрузку на паром ожидает 61 автомобиль. Всем приезжающим водителям грузовиков с продуктами и товарами первой необходимости выдают пропуска для погрузки на паромы.

Всего с 9 октября 2022 года через пролив в обе стороны перевезли более 112,2 тыс. пассажиров, 89,4 тыс. машин и 11,2 тыс. вагонов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», 24 марта на в очереди на Керченскую переправу в Краснодарском крае стояли более 90 машин.

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