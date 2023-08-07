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Почти 18 часов тушили пожар на элеваторе в Новопокровском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pochti-18-chasov-tushili-pozhar-na-elevatore-v-novopokrovskom-rajone
Почти 18 часов тушили пожар на элеваторе в Новопокровском районе
Фото t.me/mchs_kuban

По данным МЧС, пожар на складе, который произошел около 15:00 6 августа в поселке Кубанском, полностью потушен.

В 8:52 объявлена полная ликвидация пожара. Всего к ликвидации возгорания были привлечены 121 человек и 29 единиц техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», склад с шелухой от семечек загорелся на элеваторе в поселке Кубанском 6 августа в 15:01. Первоначально площадь возгорания на складе составляла 2 тыс. кв. м, позже она увеличилась до 2,5 кв. м. В 17:30 сообщили о локализации пожара. К тушению привлекли пожарный поезд. Открытое горение ликвидировали в 22:27.

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