Склад с шелухой от семечек загорелся на элеваторе в Новопокровском районе
Происшествия
06.08.2023 15:15
О пожаре на территории элеватора в поселке Кубанском Новопокровского района сообщили 6 августа в 15:01.
По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, горит склад с шелухой от семечек. Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м. На месте пожара работают 78 человек и 16 единиц техники.
Работу пожарных осложняют ветер и сухая погода.
Силы пожарно-спасательных подразделений сосредоточены на ликвидации огня и защите соседних зданий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.
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