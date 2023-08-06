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Склад с шелухой от семечек загорелся на элеваторе в Новопокровском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/sklad-s-sheluhoj-ot-semechek-zagorelsya-na-elevatore-v-novopokrovskom-rajone
Фото t.me/novopokrovskay

О пожаре на территории элеватора в поселке Кубанском Новопокровского района сообщили 6 августа в 15:01.

По данным ГУ МЧС России по Краснодарскому краю, горит склад с шелухой от семечек. Площадь пожара составляет 2 тыс. кв. м. На месте пожара работают 78 человек и 16 единиц техники.

Работу пожарных осложняют ветер и сухая погода.

Силы пожарно-спасательных подразделений сосредоточены на ликвидации огня и защите соседних зданий, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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