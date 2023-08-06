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Ангар с автомобилями загорелся в Красной Поляне

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/angar-s-avtomobilyami-zagorelsya-v-krasnoj-polyane
Ангар с автомобилями загорелся в Красной Поляне
Фото t.me/chp_sochi

О задымлении в ангаре на улице Эстонской в селе Эстосадок  утром 6 августа сообщили в соцсетях местные жители.

Они рассказали, что в ангаре находятся транспортные средства.

Сообщение о возгорании поступило пожарным в 10:58. Прибыв на место в 11:08, специалисты приступили к ликвидации пожара в ангаре.

В 11:25 возгорание локализовали на площади 20 кв. м, в 11:40 открытое горение было ликвидировано. В 11:50 пожар полностью потушили.

Пострадавших и погибших нет. В ликвидации возгорания участвовали девять человек и три единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

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