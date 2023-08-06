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Пожар на элеваторе в Новопокровском районе локализовали на площади 2,5 тыс. кв. метров

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/pozhar-na-elevatore-v-novopokrovskom-rajone-lokalizovali-na-ploshhadi-2-5-tys-kv-metrov
Фото t.me/mchs_kuban

О пожаре на территории элеватора в поселке Кубанском Новопокровского района сообщили 6 августа в 15:01.

Первоначально площадь возгорания на складе составляла 2 тыс. кв. м, позже она увеличилась до 2,5 кв. м.

В 17:30 сообщили о локализации пожара. В ликвидации возгорания участвуют 103 человека и 24 единицы техники, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», загорелся склад с шелухой от семян подсолнечника. Работа пожарных осложнялась из-за ветра и сухой погоды.

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