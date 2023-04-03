Почему кошка любит коробки, пакеты и хозяйский стакан с водой

Любимая шутка всех кошатников: «Как завести кошку? Возьмите коробку и поставьте ее посреди комнаты. Через пять минут там появится кошка». Любовь котов к коробкам и пакетам ошеломляет, но довольно просто объясняется. С привычкой «нырять» в хозяйский стакан все несколько сложнее.

Начнем с простого. Если коротко: коробка — это укрытие, а шуршащий пакет — добыча.

Пять причин залезть в коробку

Первая причина — это желание уединиться и снять стресс. Забираясь в коробку, кошка как бы говорит: «Я в домике!» и «вывешивает» табличку «Не беспокоить». Многочисленные исследования подтверждают, что коты испытывают меньше стресса и легче переносят адаптацию к новому помещению, если у них есть убежище.

Вторая причина — охотничий инстинкт. Кошки предпочитают охотиться из засады, а коробка идеально для этого подходит. Если разыгравшийся кот запрыгнул в коробку и затаился, он точно готовит нападение.

Третья причина — тяга к комфорту. В картонных коробках тепло и приятно пахнет бумагой. Кошкам такое нравится, потому они часто ложатся на газеты, книги и распечатанные документы.

Четвертая причина — приятные воспоминания. Часто первые недели жизни котенка проходят именно в коробке под боком у мамы-кошки. Воспоминания о тепле, уюте и безопасности тянут в коробку даже пожилых кошек.

Пятая причина — желание развлечься. Если коту нечего делать, он отправляется исследовать окружающий мир и искать игрушки. Новую коробку можно обнюхивать, царапать, грызть, ронять и переворачивать — на какое-то время это развеет кошачью скуку.

Что привлекает кошек в пакетах?

Во-первых, кошки очень быстро понимают, что в пакетах приносят вкусную еду. А значит, все их нужно проверять.

Если пакет пуст, кот применит его для отработки охотничьих навыков. Кошки чаще охотятся ночью и добычу вычисляют по шороху, поэтому их природа не позволит спокойно пройти мимо шелестящего пакета.

Многие кошки любят саму текстуру целлофана и с удовольствием облизывают пакеты, даже если они не пахнут едой. Стоит отметить, что такие игрушки небезопасны, ведь животное может случайно наглотаться целлофана и получить непроходимость кишечника. Если кошка склонна жевать пакеты, лучше предложить ей безопасные игрушки из магазина или дать бумажный пакет. Если кот все-таки съел пакет, стоит срочно обратиться к ветеринару.

Бумажный пакет для кота — почти картонная коробка. В нем можно прятаться, его приятно обнюхивать и удобно рвать когтями. И он гораздо безопаснее.

Испей из моего кубка

Если кошка проявляет повышенный интерес к вашему стакану с водой или кружке с чаем, проверьте, есть ли чистая вода в ее миске. Может, вы забыли ее поменять, и животное просто не хочет пить из «застоявшейся лужи».

Также многие животные не любят, когда питье находится слишком близко к еде, ведь корм может загрязнить воду (парные миски — плохая идея).

Еще кошке может не нравиться материал, из которого изготовлена миска. «Вы предложили мне пластик, а сами пьете из стекла? Возмутительно!» — логика примерно такая. Попробуйте поэкспериментировать и наливать воду в разную посуду. Кошку может не устраивать и высота бортиков миски.

Ну, а еще желание отхлебнуть из хозяйской кружки может говорить о любопытстве и желании быть ближе к своему человеку. Кстати, если ваша кошка из всех ваших чашек выделяет какую-то конкретную, не жадничайте — подарите. Так, возможно, вы обезопасите остальную посуду от кошачьего внимания.

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