По поручению Кондратьева капитально отремонтировали школу в Тбилисском районе

Капремонт школы № 4 выполнили в селе Ванновском. С этой просьбой к губернатору Краснодарского края Вениамину Кондратьеву в ходе «Прямой линии» обратилась Наталья Березина из Тбилисского района.

Ремонт по краевой госпрограмме «Развитие образования» начали в мае 2022 года. Работы завершили в декабре, а 10 января состоялось торжественное открытие отремонтированной школы.

«Школа преобразилась, теперь она отвечает всем современным требованиям. Для ребят создали максимально комфортные условия. Для них это стимул к новым достижениям, новым высотам в получении знаний», — сказал глава Тбилисского района Евгений Ильин.

В торжественном открытии школы приняли участие депутат Госдумы РФ Алексей Езубов, депутат ЗСК Владимир Зюзин, представители духовенства и казачества, а также руководители общеобразовательных учреждений.

В школе № 4 обновили фасад, привели в порядок полы и потолки, заменили систему водо- и электроснабжения. Кроме того, отремонтировали спортивный и актовый залы, пищеблок, установили пожарную сигнализацию и систему видеонаблюдения.

Кроме того, в обновленную школу доставили новые компьютеры. Открылась мобильная библиотека. Теперь, отсканировав QR-код, школьники могут читать книги онлайн.

Школа № 4, которая сейчас носит имя Героя Советского Союза Е. Д. Волкова, основана в 1962 году. В настоящее время в ней учатся 564 ребенка. В 2013 году школа получила статус «Казачье образовательное учреждение», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

«Прямая линия» Вениамина Кондратьева пройдет 12 января в прямом эфире телеканала «Кубань 24». Также посмотреть ее можно будет на странице администрации Краснодарского края во «ВКонтакте». Задать вопросы можно по многоканальному телефону администрации Краснодарского края +7 (861) 268-60-44, через чат-бот в Telegram «Вопрос Кондратьеву» или через «Госуслуги».

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