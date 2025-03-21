Площадь пожара на нефтебазе в Кавказском районе сократилась до 2 тыс. кв. метров

После взрыва, который произошел ночью 21 марта на горящей нефтебазе в Кавказском районе, площадь пожара удалось сократить до 2 тыс. 50 кв. м.

Резервуар, загоревшийся ночью 19 марта после атаки ВСУ, продолжают тушить. Огонь ликвидируют на площади около 800 кв. м.

Также продолжает гореть второй резервуар, пострадавший после взрыва в ночь с 20 на 21 марта. Площадь пожара здесь составляет 1 тыс. 250 кв. м.

В тушении задействованы 473 человека и 189 единиц техники, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», на горящей нефтебазе в Кавказском районе произошел взрыв. Причиной стала разгерметизация охваченного огнем хранилища. Взрыв нефтепродуктов привел к выбросу горящей жидкости. В результате были повреждены три единицы техники, а двое спасателей получили травмы.

В Ставропольском крае из-за горящей на Кубани нефтебазы перекрыли дорогу на Краснодар. Временное ограничение движения ввели на трассе в Новоалександровском округе 21 марта около 4:00. Позднее перекрыли еще один участок трассы регионального значения Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края.

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