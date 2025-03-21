В Ставропольском крае перекрыли дорогу на Краснодар из-за горящей нефтебазы

Временное ограничение движения ввели на трассе в Новоалександровском округе 21 марта около 4:00.

Ограничение действует на участке трассы «Новоалександровск — Кропоткин» с 0 по 21 км. Причина перекрытия дороги — тушение возгорания нефтебазы возле станицы Кавказской.

Объехать участок можно по альтернативным маршрутам «Новоалександровск — Григорополисская — Армавир» и «Новоалександровск — Горьковский — Штурм».

«О снятии ограничений на данном участке автодороги будет сообщено дополнительно», — сообщает Госавтоинспекция Ставропольского края.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», рано утром 21 марта на горящей нефтебазе в Кавказском районе произошел взрыв, ранены два человека. Площадь пожара увеличилась до 10 тыс. кв. м. В ходе тушения пожара из-за разгерметизации охваченного огнем хранилища произошел взрыв нефтепродуктов, что привело к выбросу горящей жидкости. Огонь охватил еще один резервуар, в связи с чем сейчас горят два хранилища, запорная арматура, нефтепродукты в пределах обвалования, а также разлившаяся в результате взрыва горючая жидкость.