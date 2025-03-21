Еще один участок дороги перекрыли из-за горящей нефтебазы в Кавказском районе

Речь идет об участке трассы регионального значения Краснодар — Кропоткин — граница Ставропольского края в Кавказском районе.

По данным полиции, объехать участок трассы с временным ограничением движения можно через станицу Темижбекскую Кавказского района. На месте работают сотрудники ДПС, они перенаправляют транспорт на объездную дорогу.

Со стороны Ставропольского края движение ограничено на автодороге в Новоалександровском округе. О снятии ограничений сообщат дополнительно, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю в Telegram.

Как писал-интернет-портал «Кубань 24», ранее ГИБДД Ставропольского края сообщило о том, что 21 марта около 4:00 на участке трассы «Новоалександровск — Кропоткин» с 0 по 21 км в Новоалександровском округе ввели временное ограничение движения. Причина перекрытия дороги — тушение возгорания нефтебазы возле станицы Кавказской. Объехать участок можно по альтернативным маршрутам «Новоалександровск — Григорополисская — Армавир» и «Новоалександровск — Горьковский — Штурм».

Рано утром 21 марта на горящей нефтебазе в Кавказском районе произошел взрыв, ранены два человека. В ходе тушения пожара из-за разгерметизации охваченного огнем хранилища произошел взрыв нефтепродуктов, что привело к выбросу горящей жидкости. Огонь охватил еще один резервуар. К 9:00 21 марта площадь пожара сократилась с 10 тыс. кв. м до 5 тыс. кв. м.

Подпишись, здесь всегда интересно.