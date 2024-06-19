Площадь пожара на нефтебазе в Ростовской области выросла до 6,3 тыс. кв. метров

После разгерметизации второго резервуара площадь пожара на нефтебазе в Азове увеличилась.

«Не удается стабилизировать ситуацию на нефтебазе в Азове, ликвидировать возгорание до сих пор не получается. В 16:40 произошла разгерметизация 2-го резервуара. Специалисты МЧС продолжают работу по тушению пожара», — написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram.

Причиной разгерметизации стала высокая температура от горящей соседней емкости, вследствие чего площадь пожара увеличилась до 6,3 тыс. кв. м, сообщает РИА «Новости».