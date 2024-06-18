Резервуары с нефтепродуктами загорелись после атаки БПЛА в Ростовской области

Пожар в Азовском районе начался 18 июня около 4:00 в результате атаки беспилотника.

По оперативным данным, площадь пожара достигает 5 тыс. куб. м. Пострадавших нет, сообщает пресс-служба МЧС России.

«В тушении пожара в Азове участвуют 208 человек и 39 единиц техники, 1 пожарный поезд. Лаборатория Роспотребнадзора проводит мониторинг состояния окружающей среды. Превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ не установлен. Рисков распространения пожара на другие объекты и угрозы для жителей нет», — написал губернатор Ростовской области Василий Голубев в Telegram.

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